Nuova rampa al casello A4 a Dalmine, automobilisti disorientati. «Aggiunti ulteriori cartelli»

Il primo giorno. giovedì 19 dicembre, di apertura della nuova rampa bidirezionale che collega il casello A4 di Dalmine direttamente alla rotatoria della Tangenziale Sud di Bergamo tramite il cavalcavia varato lo scorso settembre, ha fatto registrare un po’ di confusione nelle ore di punta di giovedì mattina.

Autostrade per l’Italia l’ha aperta al traffico alle 5 del mattino, come programmato, per i flussi in ingresso e in uscita dall’autostrada: dalle 7,30 circa hanno cominciato a formarsi code e traffico sulla ex 525, ma anche sulla Sp 470.

La rampa bidirezionale collega il casello A4 di Dalmine direttamente alla rotatoria della Tangenziale Sud di Bergamo tramite il cavalcavia varato lo scorso settembre Diversi automobilisti hanno trovato non poca difficoltà a orientarsi nei flussi di traffico disegnati dalla nuova conformazione del casello.

«Mancanza di cartelli e indicazioni»

A generare un po’ di confusione, secondo alcuni automobilisti, sarebbe stata la mancanza di cartelli e indicazioni stradali chiare: qualcuno, ignaro dell’apertura della rampa, ha seguito la solita strada arrivando al vecchio ingresso dell’A4.

Già nella mattinata, la polizia locale di Dalmine, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, è arrivata sul posto per monitorare la situazione.

L’ora di punta

«I cartelli in realtà ci sono – dice la vicesindaca e assessore alla Viabilità di Dalmine, Sara Simoncelli –. Ne abbiamo aggiunti altri per migliorare la situazione. Come primo giorno è andato bene, qualche problema nell’ora di punta in mattinata perché la novità ha disorientato un po’ gli automobilisti». Nuovi cartelli sono stati posizionati anche lungo la Sp 470 per segnalare la direzione corretta per entrare in autostrada.

Avanti con i lavori