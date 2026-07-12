Originario di Treviglio trovato morto in casa a Corsico: si indaga per omicidio

Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, originario di Treviglio , è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Parini a Corsico nel Milanese. A dare l’ allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall’abitazione.

Il corpo, già in stato di decomposizione, presentava ferite da arma da taglio al torace e vicino al collo, oltre a segni compatibili con uno strangolamento . Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina insanguinato.

Borelli viveva solo. Alcuni condomini avrebbero sentito una lite provenire dall’appartamento nei giorni precedenti. Sul caso indagano i carabinieri di Corsico e il Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura. L’autopsia dovrà chiarire le cause e il momento della morte.