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Cronaca / Pianura Domenica 12 Luglio 2026

Originario di Treviglio trovato morto in casa a Corsico: si indaga per omicidio

IL CASO. Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, originario di Treviglio, è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Parini a Corsico nel Milanese

Lettura meno di un minuto.
Originario di Treviglio trovato morto in casa a Corsico: si indaga per omicidio
La palazzina a Corsico in cui è stato trovato il corpo di Alessio Borelli, originario di Treviglio: si indaga per omicidio
(Foto di Ansa)

Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, originario di Treviglio, è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Parini a Corsico nel Milanese. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall’abitazione.

Il corpo, già in stato di decomposizione, presentava ferite da arma da taglio al torace e vicino al collo, oltre a segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina insanguinato.

Borelli viveva solo. Alcuni condomini avrebbero sentito una lite provenire dall’appartamento nei giorni precedenti. Sul caso indagano i carabinieri di Corsico e il Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura. L’autopsia dovrà chiarire le cause e il momento della morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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