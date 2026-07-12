Originario di Treviglio trovato morto in casa a Corsico: si indaga per omicidio
IL CASO. Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, originario di Treviglio, è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Parini a Corsico nel MilaneseLettura meno di un minuto.
Un uomo di 41 anni, Alessio Borelli, originario di Treviglio, è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Parini a Corsico nel Milanese. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall’abitazione.
Il corpo, già in stato di decomposizione, presentava ferite da arma da taglio al torace e vicino al collo, oltre a segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina insanguinato.
Borelli viveva solo. Alcuni condomini avrebbero sentito una lite provenire dall’appartamento nei giorni precedenti. Sul caso indagano i carabinieri di Corsico e il Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura. L’autopsia dovrà chiarire le cause e il momento della morte.
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