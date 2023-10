Pace tra Cividate e Pontoglio, dopo otto secoli un monumento

Grande successo per l’evento «UniAmo Cividate e Pontoglio» organizzato dai Comuni di Cividate e Pontoglio e dalle rispettive associazioni di commercianti per promuovere, nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, un futuro di pace e condivisione fra le comunità dei due paesi. Sono stati circa un migliaio i bresciani e i bergamaschi che domenica 15 ottobre hanno accolto l’invito a partecipare ai due cortei partiti dai rispettivi paesi per incontrarsi al confine fra Cividate e Pontoglio, in via Pontoglio, all’altezza della cappella della Madonna di Loreto.

L’evento trae origine da un’antica rivalità fra bresciani e bergamaschi che culminò nella cosiddetta battaglia di Malamorte, il 7 luglio 1191: bergamaschi e bresciani si scontrarono per la conquista della giurisdizione su alcuni castelli della pianura e il risultato furono duemila morti. Fra le comunità dei due paesi non esiste ovviamente più alcuna rivalità. Ma la pace non va mai data per scontata. Lo ha ricordato il parroco di Pontoglio don Giovanni Cominardi che, insieme al suo omologo di Cividate don Andrea Lorenzi, alla cappella ha celebrato la Messa: «Oggi siamo qua in pace – ha sostenuto don Giovanni durante l’omelia – ma, anche a fronte di quanto sta accadendo nel mondo, è bene ricordare che la pace deve essere sempre vissuta e coltivata».

La battaglia della Malamorte