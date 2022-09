Pioggia di «Giulianini d’Oro»: così Ciserano omaggia le sue eccellenze

Ciserano anche quest’anno ha voluto rendere omaggio a coloro che si sono distinti per diversi meriti. Senza dimenticare anche chi ha lasciato il paese dopo essere stato una figura di riferimento per 22 anni, come l’ex comandante della polizia locale Andrea Redaelli a cui è stato dato un encomio alla carriera. I Giulianini d’oro quest’anno sono stati assegnati per il merito imprenditoriale a Federico Zappella, titolare di Zappy , storica attività ambulante (terminata dopo 50 anni) molto nota per la vendita di gelati e ghiaccioli; e a Mario e Beppe Bertola, titolari di Zeni Calzature , rimasta aperta per 60 anni.