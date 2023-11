Ponte di Canonica, slitta la fine dei lavori. Code e disagi fino alla primavera

«E’ evidente che sono stati sbagliati dei calcoli – spiega il sindaco Gianmaria Cerea –: a quanto ci risulta erano stati calcolati tre giorni per la sostituzione di tutti i 36 tiranti. Infatti l’intervento di messa in sicurezza inizialmente avrebbe dovuto essere completato in un centinaio di giorni e, quindi, per settembre»

I lavori erano iniziati a giugno e da allora, a causa di complicazioni tecniche, la ditta appaltatrice è riuscita a sostituire solo i 18 tiranti in acciaio dell’arcata a valle che non è stata in realtà ancora del tutto completata: ci vorranno ancora una decina di giorni, pare. L’intervento sugli altrettanti 18 tiranti dell’arcata a monte non potranno però iniziare subito. Prima, infatti, ci sarà da sistemare il trabattello installato sotto il viadotto che è stato danneggiato dalla piena del fiume dei giorni scorsi. E questa operazione richiederà un paio di settimane. «E evidente che sono stati sbagliati dei calcoli – spiega il sindaco Gianmaria Cerea –: a quanto ci risulta erano stati calcolati tre giorni per la sostituzione di tutti i 36 tiranti. Infatti l’intervento di messa in sicurezza inizialmente avrebbe dovuto essere completato in un centinaio di giorni e, quindi, per settembre. Alla fine però, per difficoltà tecniche, si è arrivati a impiegare una settimana per ogni tirante. Mettiamoci poi il periodo di vacanza dell’impresa appaltatrice ad agosto, i sabati e le domeniche in cui non si lavora: ecco come si è arrivati a metà novembre ad aver pronta solo un’arcata».