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Cronaca / Pianura Lunedì 28 Settembre 2026

Ponte sull’Adda, ecco come funzioneranno le chiusure

INFO UTILI. Emergono nuovi informazioni sull’annunciato senso unico alternato che, dal 5 al 31 ottobre, sarà istituito sul ponte sull’Adda fra Canonica e Vaprio.

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Ponte sull’Adda, ecco come funzioneranno le chiusure

Canonica-Vaprio

Il provvedimento, che ci si aspetta causerà pesanti disagi alla circolazione, è stato recentemente disposto dalla Città metropolitana di Milano. Il motivo è che l’ente sovracomunale dovrà effettuare sul viadotto indagini e ispezioni propedeutici a futuri lavori.

La Città metropolitana di Milano ha emesso un’ordinanza sulla quale si legge come sul ponte, sul quale solo in direzione Canonica-Vaprio viaggiano 18mila veicoli al giorno, saranno gestite le chiusure al traffico (regolate da movieri o semaforo). Dal 5 al 12 ottobre verrà chiusa, 24 ore al giorno, la corsia con senso di marcia Vaprio-Canonica (direzione Bergamo). Dal 13 al 31 ottobre, invece, per 24 ore al giorno, verrà chiusa la corsia con senso di marcia Canonica-Vaprio (direzione Milano).

Prevedendo pesanti disagi, il Comune di Canonica ha diffuso informazioni di servizio suggerendo percorsi alternativi. Il principale è quello che prevede di utilizzare il ponte sull Adda della circonvallazione di Cassano. «Per limitare i disagi – sostengono dal Comune – si consiglia vivamente di utilizzare il tragitto alternativo. Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare prudenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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