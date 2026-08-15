Porta del panificio sfondata a Lurano, l’amara sorpresa la mattina di Ferragosto

«Non sappiamo se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto, non abbiamo parole». Cosi Gianmario Arrigoni, titolare dell’omonimo panificio di via Mazzini 31 a Lurano, nel commentare quanto accaduto alla vetrina del suo negozio, trovata distrutta nella mattinata di Ferragosto. «Verso le 7 di questa mattina sono passata davanti al negozio e la vetrina era intatta – spiega la moglie del titolare – quando siamo tornati, circa due ore dopo, l’abbiamo trovata distrutta».

Vetrina in frantumi, indagano i carabinieri

I titolari hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine, con i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda giunti sul posto. L’autore del gesto non sarebbe entrato all’interno del locale e nulla sarebbe stato sottratto, mentre una vicina di casa afferma di avere sentito un boato attorno alle 8 di sabato 15 agosto.