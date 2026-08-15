Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 15 Agosto 2026

Porta del panificio sfondata a Lurano, l’amara sorpresa la mattina di Ferragosto

IN FRANTUMI. A trovare la vetrina in mille pezzi è stato il titolare dell’attività di via Mazzini. Sarebbe successo intorno alle 8 di sabato 15 agosto. Atto vandalico o tentativo di furto? Gli accertamenti in capo ai carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Porta del panificio sfondata a Lurano, l’amara sorpresa la mattina di Ferragosto
Il vetro della porta di ingresso del panificio di via Mazzini a Lurano, finito in mille pezzi

Lurano

«Non sappiamo se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto, non abbiamo parole». Cosi Gianmario Arrigoni, titolare dell’omonimo panificio di via Mazzini 31 a Lurano, nel commentare quanto accaduto alla vetrina del suo negozio, trovata distrutta nella mattinata di Ferragosto. «Verso le 7 di questa mattina sono passata davanti al negozio e la vetrina era intatta – spiega la moglie del titolare – quando siamo tornati, circa due ore dopo, l’abbiamo trovata distrutta».

Vetrina in frantumi, indagano i carabinieri

I titolari hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine, con i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda giunti sul posto. L’autore del gesto non sarebbe entrato all’interno del locale e nulla sarebbe stato sottratto, mentre una vicina di casa afferma di avere sentito un boato attorno alle 8 di sabato 15 agosto.

I titolari: «Tra due settimane andremo in pensione e chiudiamo. Non riusciamo a capire il motivo di questo gesto».

«Non riusciamo veramente a capire – afferma sconsolato Arrigoni – anche perché tra due settimane l’attività chiuderà, io e mio moglie andremo in pensione. Non sappiamo se sia un attacco verso di noi o se qualche malintenzionato abbia cercato di rubare qualcosa per poi desistere». Sfortunatamente sia il punto vendita che l’area sono prive di telecamere. Spetterà ora ai carabinieri fare luce su quanto accaduto. Nel mentre l’accesso alla struttura è stato sigillato con dei pannelli, per evitare l’intrusione di altre persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lurano
Criminalità
Giustizia, Criminalità
panificio