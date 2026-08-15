Porta del panificio sfondata a Lurano, l’amara sorpresa la mattina di Ferragosto
IN FRANTUMI. A trovare la vetrina in mille pezzi è stato il titolare dell’attività di via Mazzini. Sarebbe successo intorno alle 8 di sabato 15 agosto. Atto vandalico o tentativo di furto? Gli accertamenti in capo ai carabinieri.Lettura meno di un minuto.
Lurano
«Non sappiamo se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto, non abbiamo parole». Cosi Gianmario Arrigoni, titolare dell’omonimo panificio di via Mazzini 31 a Lurano, nel commentare quanto accaduto alla vetrina del suo negozio, trovata distrutta nella mattinata di Ferragosto. «Verso le 7 di questa mattina sono passata davanti al negozio e la vetrina era intatta – spiega la moglie del titolare – quando siamo tornati, circa due ore dopo, l’abbiamo trovata distrutta».
Vetrina in frantumi, indagano i carabinieri
I titolari hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine, con i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda giunti sul posto. L’autore del gesto non sarebbe entrato all’interno del locale e nulla sarebbe stato sottratto, mentre una vicina di casa afferma di avere sentito un boato attorno alle 8 di sabato 15 agosto.
I titolari: «Tra due settimane andremo in pensione e chiudiamo. Non riusciamo a capire il motivo di questo gesto».
«Non riusciamo veramente a capire – afferma sconsolato Arrigoni – anche perché tra due settimane l’attività chiuderà, io e mio moglie andremo in pensione. Non sappiamo se sia un attacco verso di noi o se qualche malintenzionato abbia cercato di rubare qualcosa per poi desistere». Sfortunatamente sia il punto vendita che l’area sono prive di telecamere. Spetterà ora ai carabinieri fare luce su quanto accaduto. Nel mentre l’accesso alla struttura è stato sigillato con dei pannelli, per evitare l’intrusione di altre persone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA