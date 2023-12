«Raccolta fondi per aiutare la nostra amica Simona»

Gara di solidarietà a favore di Simona Tavecchio, di Cavernago, affetta da sclerosi multipla a placche. A promuovere l’iniziativa è stata l’amica Lucia D’Andrea, che sulla piattaforma «Gofundme» ha avviato una raccolta fondi per aiutare Simona (51 anni ieri) a sostenere le spese di fisioterapia a cui è costretta a sottoporsi e che, solo in parte, vengono coperte dal Servizio sanitario nazionale.

«La chiave per migliorare la sua situazione – fa sapere l’amica – è rappresentata dalle fisioterapie quotidiane. Tuttavia, il Ssn le garantisce sedute solo per sei mesi all’anno. Nei restanti è la famiglia di Simona a farsi carico delle spese. E qui entriamo in gioco noi. Ogni seduta ha un costo di 50 euro e sono convinta che unendo le nostre forze possiamo fare la differenza». L’obiettivo è quello di raccogliere 20mila euro: a oggi le donazioni sono arrivate a quota 2.300 euro.