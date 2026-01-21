Raggiunge l’ex compagna nella comunità protetta nonostante il divieto: arrestato 29enne

Si era introdotto di notte in una comunità protetta per vittime di maltrattamenti, violando il divieto di avvicinamento. È stato arrestato dai carabinieri di Verdello un 29enne di origine marocchina, ex compagno di una donna di 26 anni, che aveva chiesto aiuto con una telefonata di pochi secondi, improvvisamente interrotta.

L’intervento è scattato nella tarda serata del 14 gennaio, in un comune della Bassa Bergamasca. I militari, dopo rapidi accertamenti, sono riusciti a individuare l’indirizzo e hanno avviato una ricerca porta a porta all’interno della struttura, fino a trovare l’appartamento della giovane madre, visibilmente scossa e preoccupata per la sicurezza dei due figli di 5 e 2 anni, che dormivano.

L’uomo, entrato forzando una porta-finestra, è stato rintracciato nascosto in un armadio e immediatamente bloccato. Durante gli accertamenti sono emersi anche danni all’infisso e messaggi minacciosi inviati alla donna, che aveva da poco comunicato il proprio domicilio all’ex compagno.