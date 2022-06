Rina, che sorpresa: i 101 anni li festeggia con la «sua» Cremonese

Per lei, tifosa sfegatata della Cremonese, sono arrivati Clara Mondonico, figlia dell’amatissimo Emiliano, l’allenatore di Rivolta d’Adda che nel 1984 portò nel massimo campionato di calcio la Cremonese (di un allora molto giovane Gianluca Vialli), e uno dei giocatori di quella squadra, il bergamasco Giancarlo Finardi, che hanno accolto con piacere l’invito della casa-albergo a far visita a questo tifosa così speciale.



Rina li ha accolti con indosso la maglia di Daniel Ciofani, che suo nipote Massimo le aveva fatto avere in regalo in occasione del centesimo compleanno, e con un sorriso.