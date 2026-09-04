Rissa fuori dalla stazione a Treviglio: un accoltellato - Foto
VIOLENZA. È scoppiata giovedì 3 settembre alle 22 in via Vittorio Veneto: coinvolti quattro stranieri, l’aggressore fermato dai carabinieri.Lettura meno di un minuto.
Sul marciapiede di via Vittorio Veneto i carabinieri hanno repertato una scia di macchie di sangue: paura giovedì alle 22 a Treviglio per una rissa scoppiata fuori dalla stazione tra quattro stranieri, uno da solo contro un gruppo di altri tre, per motivi ancora da accertare.
«Ero appena uscito dalla moschea –racconta un testimone – quando ho visto i quattro che litigavano all’altezza delle scale della stazione. Uno forse era dell’est e gli altri tre nordafricani. Uno di questi si è messo a correre verso la moschea, mentre quello dell’est l’ha inseguito e lo ha colpito con un grosso coltello alla schiena. Gli altri sono intervenuti per difendere l’amico».
Rissa a Treviglio: un ferito in ospedale
Una rissa è scoppiata giovedì alle 22 in via Vittorio Veneto: coinvolti quattro stranieri, l’aggressore fermato dai carabinieri.
Scattato l’allarme al 112 sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo Treviglio, un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Treviglio in codice giallo, mentre i carabinieri hanno portato in caserma l’aggressore, a cui avrebbero trovato un altro coltello. Spariti gli altri due. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri per sincerarsi di quanto accaduto.
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