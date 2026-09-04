Rissa fuori dalla stazione a Treviglio: un accoltellato - Foto

«Ero appena uscito dalla moschea –racconta un testimone – quando ho visto i quattro che litigavano all’altezza delle scale della stazione. Uno forse era dell’est e gli altri tre nordafricani. Uno di questi si è messo a correre verso la moschea, mentre quello dell’est l’ha inseguito e lo ha colpito con un grosso coltello alla schiena. Gli altri sono intervenuti per difendere l’amico».