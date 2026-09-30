Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga

Controlli straordinari della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale dalle prime ore di mercoledì 30 settembre a Romano di Lombardia. Quattro pattuglie sono entrate in azione dalle 6 del mattino, concentrando le verifiche su immobili e situazioni considerate più sensibili. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 40 appartamenti e identificate 62 persone. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di due irregolarità amministrative per la mancata comunicazione di ospitalità.