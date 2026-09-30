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Cronaca / Pianura Mercoledì 30 Settembre 2026

Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga

I CONTROLLI. Quattro pattuglie della Polizia locale in azione dalle 6: identificate 62 persone, sequestrate 25 dosi tra hashish e cocaina.

Lettura meno di un minuto.
Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga
Controlli negli appartamenti a Romano di Lombardia da parte della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale

Romano di Lombardia

Controlli straordinari della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale dalle prime ore di mercoledì 30 settembre a Romano di Lombardia. Quattro pattuglie sono entrate in azione dalle 6 del mattino, concentrando le verifiche su immobili e situazioni considerate più sensibili. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 40 appartamenti e identificate 62 persone. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di due irregolarità amministrative per la mancata comunicazione di ospitalità.

Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga
Controllati 40 appartamenti
Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga
Identificate 62 persone
Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga

Un cittadino marocchino è inoltre risultato privo di un valido titolo di soggiorno: sono state quindi attivate le procedure previste dalla normativa, con il coinvolgimento delle autorità competenti. Durante una perquisizione domiciliare, un secondo cittadino marocchino è stato invece denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato 25 dosi già confezionate: 16 di hashish e 9 di cocaina.

Il servizio rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alle situazioni di illegalità, con particolare attenzione alle occupazioni abusive, alla regolarità delle presenze negli alloggi e allo spaccio di droga.

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