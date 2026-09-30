Romano, controlli in 40 appartamenti: una denuncia per droga
I CONTROLLI. Quattro pattuglie della Polizia locale in azione dalle 6: identificate 62 persone, sequestrate 25 dosi tra hashish e cocaina.Lettura meno di un minuto.
Romano di Lombardia
Controlli straordinari della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale dalle prime ore di mercoledì 30 settembre a Romano di Lombardia. Quattro pattuglie sono entrate in azione dalle 6 del mattino, concentrando le verifiche su immobili e situazioni considerate più sensibili. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 40 appartamenti e identificate 62 persone. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di due irregolarità amministrative per la mancata comunicazione di ospitalità.
Un cittadino marocchino è inoltre risultato privo di un valido titolo di soggiorno: sono state quindi attivate le procedure previste dalla normativa, con il coinvolgimento delle autorità competenti. Durante una perquisizione domiciliare, un secondo cittadino marocchino è stato invece denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato 25 dosi già confezionate: 16 di hashish e 9 di cocaina.
Il servizio rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alle situazioni di illegalità, con particolare attenzione alle occupazioni abusive, alla regolarità delle presenze negli alloggi e allo spaccio di droga.
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