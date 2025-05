Sassi sui binari per gioco: denunciati tre minorenni a Romano di Lombardia - Video

Probabilmente volevano solo «vedere l’effetto che fa», testare i limiti del pericolo in cerca di un brivido adolescenziale. Ma la bravata ha preso una piega decisamente seria: tre minorenni, tutti di origine albanese e residenti a Romano di Lombardia, sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Brescia per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il motivo? Avevano posizionato grossi sassi sui binari della stazione ferroviaria, mettendo a rischio la sicurezza dei convogli e dei passeggeri. Lo riferisce in una nota ai mass media lo stesso distretto di Polizia locale della Bassa bergamasca orientale.