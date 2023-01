Schiamazzi e botte, luna park «assediato» da 150 ragazzini

Non sono una gang, ma di sicuro muovendosi in massa hanno causato disagi e intralci. Per questo motivo i carabinieri, la polizia locale e anche i volontari dell’Associazione Carabinieri di Romano sono stati impegnati sabato sera (28 gennaio), verso le 23, per sciogliere e allontanare un nutrito gruppo di minorenni, autori di danneggiamenti e protagonisti di litigi e di schiamazzi. Episodi non isolati, visto che altri problemi simili si erano verificati nei due sabati precedenti in coincidenza con il luna park allestito in piazzale Fiume e nelle vie adiacenti, per la festa di San Biagio.