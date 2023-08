Scontro fra un camion dei vigili del fuoco e un’auto, sei feriti nell’incidente a Bariano

È di sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 10 agosto sulla provinciale 130 tra Bariano e Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca. È successo verso le 10 in prossimità della curva dopo il ponte sul fiume Serio e sono coinvolti un camion dei vigili del fuoco e un’auto. Le cause e la dinamica sono in corso d’accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo dei vigili del fuoco (un’autopompa serbatoio del distaccamento dei volontari di Romano, diretta in sirena su un intervento di soccorso a Bariano) si è ribaltato posizionandosi nel centro della strada. Un’auto – una Fiat Panda che viaggiava in direzione Romano – è rimasta coinvolta.