Scontro tra un’auto e una moto a Capriolo, muore 24enne di Palosco

Un ragazzo di 24 anni, di Palosco, ha perso la vita in un incidente in moto a Capriolo, intorno alle 19 di martedì 26 maggio. Il dramma in prossimità del «curvone» sulla sp469: il giovane viaggiava verso Capriolo, quando è avvenuto lo scontro con un’auto in transito nella direzione opposta, per cause in fase d’accertamento.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni: sul posto automedica e ambulanza, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale indaga sulla dinamica dell’incidente. La tragedia è avvenuta in un tratto sensibile della sp469, teatro di diversi incidenti - anche mortali - negli ultimi anni.