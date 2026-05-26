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Cronaca / Pianura Martedì 26 Maggio 2026

Scontro tra un’auto e una moto a Capriolo, muore 24enne di Palosco

IL DRAMMA. Sulla sp469, poi chiusa in entrambe le direzioni, intorno alle 19 di martedì 26 maggio. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Scontro tra un’auto e una moto a Capriolo, muore 24enne di Palosco
Il luogo della tragedia, sulla sp469 a Capriolo

Capriolo

Un ragazzo di 24 anni, di Palosco, ha perso la vita in un incidente in moto a Capriolo, intorno alle 19 di martedì 26 maggio. Il dramma in prossimità del «curvone» sulla sp469: il giovane viaggiava verso Capriolo, quando è avvenuto lo scontro con un’auto in transito nella direzione opposta, per cause in fase d’accertamento.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni: sul posto automedica e ambulanza, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale indaga sulla dinamica dell’incidente. La tragedia è avvenuta in un tratto sensibile della sp469, teatro di diversi incidenti - anche mortali - negli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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