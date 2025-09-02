Scontro a Treviglio: ferito un motociclista di 45 anni - Foto

Questa mattina, lunedì 2 settembre, intorno alle 8.20, un grave incidente stradale si è verificato in via XX Settembre, poco distante dalla sede del Comando dei carabinieri di Treviglio. A scontrarsi un’auto e una moto: due i feriti, una donna di 41 anni e un uomo di 45 anni.

Il motociclista è stato soccorso in condizioni serie e trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e mezzo di soccorso. La donna, invece, è stata portata in codice verde all’ospedale di Treviglio. La Polizia locale di Treviglio ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico nella zona.