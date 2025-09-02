Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 02 Settembre 2025

Scontro a Treviglio: ferito un motociclista di 45 anni - Foto

L’INCIDENTE. Scontro auto-moto nella mattinata del 2 settembre in via XX Settembre: l’uomo è stato trasferito al Papa Giovanni, ferita anche una donna di 41 anni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incidente a Treviglio, in via XX Settembre: ferito un motociclista di 45 anni
Incidente a Treviglio, in via XX Settembre: ferito un motociclista di 45 anni
(Foto di Cesni)

Questa mattina, lunedì 2 settembre, intorno alle 8.20, un grave incidente stradale si è verificato in via XX Settembre, poco distante dalla sede del Comando dei carabinieri di Treviglio. A scontrarsi un’auto e una moto: due i feriti, una donna di 41 anni e un uomo di 45 anni.

Il motociclista è stato soccorso in condizioni serie e trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e mezzo di soccorso. La donna, invece, è stata portata in codice verde all’ospedale di Treviglio. La Polizia locale di Treviglio ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Salute
Ferite, Lesioni
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Sommossa
Giovanni XXIII di Bergamo