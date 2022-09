Sfide di dama a Osio Sotto: chi vince sarà campione d’europa

Osio Sotto diventerà la patria europea della dama. Dal 19 al 25 settembre, all’Hotel Continental, si terranno i campionati europei di dama internazionale (la specialità su tavoliere di 100 caselle, 10 per 10) per le categorie seniores (over 50) e juniores (under 27), maschili e femminili. A Osio Sotto si sfideranno 60 tra giocatori e giocatrici provenienti da 10 nazioni europee: oltre che dall’Italia, arriveranno dall’Ucraina, Estonia, Lituania, Lettonia, Israele, Olanda, Belgio, Polonia, Germania, Francia