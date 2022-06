Si è spento il sorriso di Maria Pia Lonini, la commercialista di Martinengo aveva 44 anni

Con grande tenacia e coraggio ha lottato incessantemente contro quel male che l’aveva colpita otto anni fa, del quale non faceva mistero con quanti le erano vicini ma che purtroppo giovedì l’ha sopraffatta. Una convivenza che Maria Pia «Mary» Lonini in Ranghetti, dottore commercialista di 44 anni, di Martinengo e originaria di Palosco, portava avanti nella speranza un giorno di poter abbandonare insieme a tanta sofferenza, affrontata però sempre con quell’immancabile sorriso, luce e conforto per l’adorato figlio Riccardo di 9 anni e l’amato marito Marco. Martinengo piange una commercialista apprezzata, che si era fatta da sola, avviando l’attività nel centro storico, quindi proseguendola nell’attuale studio di via De Gasperi, nello stesso edifico dove abitava con la famiglia e dove ieri in tanti si sono recati per renderle omaggio. Mary Lonini si è spenta giovedì nel reparto di Oncologia dell’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, dove era stata ricoverata domenica mattina, dopo l’aggravarsi del suo stato di salute.