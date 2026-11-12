Si ribalta con l’auto in centro a Fara Gera d’Adda: ferito 53enne

Incidente a Fara Gera d’Adda alle 13 di giovedì 12 novembre. Un’auto guidata da un 53enne si è ribaltata dopo aver letteralmente investito un dissuasore di cemento.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare che ha trasportato il ferito all’ospedale di Treviglio in codice giallo.