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Cronaca / Pianura Giovedì 12 Novembre 2026

Si ribalta con l’auto in centro a Fara Gera d’Adda: ferito 53enne

L’INCIDENTE. Alle 13 di giovedì 12 novembre ha perso il controllo dell’auto dopo aver impattato con un dissuasore in cemento.

Lettura meno di un minuto.

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Si ribalta con l’auto in centro a Fara Gera d’Adda: ferito 53enne
l’auto che si è ribaltata a Fara Gera d’Adda in piazza Patrioti, ferito un 54enne. Giovedì 12 novembre 20026

Fara Gera d’Adda

Incidente a Fara Gera d’Adda alle 13 di giovedì 12 novembre. Un’auto guidata da un 53enne si è ribaltata dopo aver letteralmente investito un dissuasore di cemento.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare che ha trasportato il ferito all’ospedale di Treviglio in codice giallo.

Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Treviglio.

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