Siccità, nonostante le piogge precipita il livello del Serio

Sono bastati pochi giorni senza pioggia e senza temporali incessanti a ridurre di tre quarti la portata d’acqua del fiume Serio registrata al ponte di Seriate , scesa da 20 metri cubi di acqua al secondo a 5 : per questa ragione, nonostante abbia piovuto pressoché ininterrottamente per oltre 40 giorni, da fine aprile ai primi di giugno, le istituzioni che hanno il compito di regolamentare i flussi d’acqua per lo sfruttamento agricolo «non devono abbassare la guardia».