Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 29 Settembre 2026

Smontano e rubano il tetto della scuola dell’infanzia di Arcene

IL CASO. Consistente furto di rame di notte: danneggiati anche alcuni giochi. La coordinatrice: «Danni ingenti, ma lezioni regolari». Indagano i carabinieri.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Smontano e rubano il tetto della scuola dell’infanzia di Arcene
Come appariva ieri mattina il tetto, scoperchiato e senza più la copertura in rame

Arcene

L’intero tetto in rame della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Arcene è stato smontato e rubato: il consistente furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri da ignoti che devono aver operato a lungo, visto che praticamente tutta la copertura della scuola materna è stata portata via. I danni sono ingenti e sul furto indagano i carabinieri, che stanno cercando riscontri ed elementi nelle riprese di alcune telecamere della zona.

Nessuno si è accorto

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale della scuola, lunedì 28 settembre all’arrivo al lavoro: nella notte, nonostante i ladri debbano aver fatto rumori – visto anche solo l’ingente quantitativo di rame portata via – nessuno si sarebbe tuttavia accorto di nulla. La scuola si trova in via Papa Giovanni XXIII, nei pressi anche delle altre scuole del paese della Bassa. «Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione – spiega la coordinatrice didattica Michela Sabia –: i danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti».

Lezioni regolari

Lunedì 28 settembre i bambini che frequentano la scuola hanno potuto partecipare regolarmente alle attività e alle lezioni previste: «Abbiamo sentito il responsabile della sicurezza, che ci ha confermato che le lezioni si sarebbero potute svolgere perché l’assenza di quella parte della copertura non ne avrebbe inficiato la regolarità – aggiunge la coordinatrice –: sono stati anche danneggiati alcuni giochi che formavano un accampamento indiano». Un aspetto, questo, che ha ulteriormente destato indignazione tra la popolazione.

I ladri entrati con un furgone

La scuola è un ente di diritto privato di ispirazione cattolica, ma il furto ha colpito anche il Comune: «Ci siamo domandati come sia stata possibile una cosa del genere – riflette l’assessore alla Pubblica istruzione Antonella Rillo – visto che la zona è abitata». Da quanto ricostruito, i ladri hanno forzato il cancello d’ingresso e sono entrati con un furgone, caricando il tetto in rame via via smontato e lasciandone solo una parte sulla sommità e una piccola parte affacciata sulla strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcene
furto
Giustizia, Criminalità
Fabio Conti
Antonella Rillo