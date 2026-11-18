Sorveglianza, a Treviglio cavi rosicchiati dai topi. Previsti fondi extra
IL CASO. Il Comune ha stanziato novemila euro aggiuntivi rispetto agli iniziali 41mila e incaricata una ditta di disinfestazioni di Pontirolo.Lettura 1 min.
Tra gli effetti collaterali del cambiamento climatico c’è anche un’insospettabile emergenza cittadina fatta di ratti, scarafaggi e zanzare. A Treviglio le stagioni sempre più calde portano così un esborso aggiuntivo di novemila euro per la disinfestazione della città. Lo raccontano due nuove determine firmate dall’ufficio Ambiente comunale e che integrano le somme già stanziate.
Cavi rosicchiati
Il primo fronte riguarda i cavi sotterranei della città. Negli ultimi mesi la rete di videosorveglianza della polizia locale ha infatti subito diversi blackout parziali e temporanei. Colpa di una «infestazione murrina» verificatasi «anche a causa dei cambiamenti climatici in corso», si legge nel documento. In parole povere, i topi hanno preso d’assalto i cavi interrati, rosicchiando i collegamenti e accecando a macchia di leopardo le videocamere degli agenti. Per rimettere in sicurezza la rete, il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione periodica e sistematica da 3.172 euro affidato alla «iPest Srl» di Pontirolo Nuovo.
Rafforzato il piano di disinfestazione
La stessa ditta, già titolare dell’appalto 2023-2026 per il controllo degli animali infestanti a Treviglio, è stata chiamata a rafforzare il piano ordinario, anche tramite il posizionamento di trappole topicide, le scatole nere che si notano sui marciapiedi dei viali cittadini. I 41mila euro stanziati a inizio 2026 si sono infatti rivelati insufficienti: per effetto del riscaldamento globale si è reso necessario un numero di interventi contro blatte, topi e zanzare ben superiore alle previsioni, svuotando in anticipo le risorse disponibili. Da qui l’integrazione di altri 5.978 euro attinti dal capitolo degli interventi ambientali per coprire l’ultimo scampolo d’anno. Una piccola manovra di assestamento che conferma come, ormai, i fenomeni atmosferici anomali lascino il segno anche su voci di bilancio impreviste.
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