Tra gli effetti collaterali del cambiamento climatico c’è anche un’insospettabile emergenza cittadina fatta di ratti, scarafaggi e zanzare . A Treviglio le stagioni sempre più calde portano così un esborso aggiuntivo di novemila euro per la disinfestazione della città. Lo raccontano due nuove determine firmate dall’ufficio Ambiente comunale e che integrano le somme già stanziate.

Cavi rosicchiati

Il primo fronte riguarda i cavi sotterranei della città. Negli ultimi mesi la rete di videosorveglianza della polizia locale ha infatti subito diversi blackout parziali e temporanei. Colpa di una «infestazione murrina» verificatasi «anche a causa dei cambiamenti climatici in corso», si legge nel documento. In parole povere, i topi hanno preso d’assalto i cavi interrati, rosicchiando i collegamenti e accecando a macchia di leopardo le videocamere degli agenti. Per rimettere in sicurezza la rete, il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione periodica e sistematica da 3.172 euro affidato alla «iPest Srl» di Pontirolo Nuovo.