Spaccata in farmacia a Dalmine. Raid di giovanissimi: uno già individuato

Spaccata, nella notte tra giovedì e venerdì, alla farmacia Miccichè di largo Europa a Dalmine . Tre giovanissimi (da quanto è stato possibile apprendere, tutti poco più che maggiorenni), sono arrivati a piedi attorno alle 4,20. Dopo aver divelto la saracinesca dell’ingresso principale e la porta a vetri interna, utilizzando probabilmente un piede di porco sono entrati nella farmacia , fiondandosi subito sui tre registratori di cassa che si trovavano dietro al bancone, e su una quarta cassetta custodita nell’ufficio, c he contenevano ciascuna circa cento euro (il fondo cassa per la mattina seguente). Hanno pure prelevato alcuni rotoli di monete trovati in un armadietto dell’ufficio e sono fuggiti a piedi. Ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino, ma si tratterebbe comunque di poche migliaia di euro.