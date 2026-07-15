Spaccio tra Bagnatica e Cavernago, arrestato pusher con cocaina ed eroina
IL BLITZ. Il blitz dei Carabinieri di Calcinate in via della Campagna: sequestrati 48 grammi di droga, contanti e un tirapugni. Disposto il carcere.Lettura meno di un minuto.
Un controllo mirato dei Carabinieri di Calcinate nelle campagne tra Bagnatica e Cavernago ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga, denaro contante e oggetti atti a offendere. L’operazione è scattata nella tarda serata di domenica 13 luglio lungo via della Campagna, un’area finita sotto osservazione dopo diverse segnalazioni legate allo spaccio di stupefacenti.
Durante il servizio, i militari hanno fermato un uomo che si aggirava nella zona. La perquisizione ha permesso di sequestrare circa 8 grammi di cocaina, 40 grammi di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi, 379 euro in contanti, oltre a un tirapugni metallico e a un coltellino multiuso.
L’uomo, un cittadino marocchino del 1994, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto di oggetti atti a offendere e violazione della normativa sull’immigrazione. Nella mattinata del 14 luglio il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Bergamo.
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