Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 15 Luglio 2026

Spaccio tra Bagnatica e Cavernago, arrestato pusher con cocaina ed eroina

IL BLITZ. Il blitz dei Carabinieri di Calcinate in via della Campagna: sequestrati 48 grammi di droga, contanti e un tirapugni. Disposto il carcere.

Lettura meno di un minuto.
Spaccio tra Bagnatica e Cavernago, arrestato pusher con cocaina ed eroina
Soldi, droga e tirapugni sequestrati dai Carabinieri di Calcinate

Un controllo mirato dei Carabinieri di Calcinate nelle campagne tra Bagnatica e Cavernago ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga, denaro contante e oggetti atti a offendere. L’operazione è scattata nella tarda serata di domenica 13 luglio lungo via della Campagna, un’area finita sotto osservazione dopo diverse segnalazioni legate allo spaccio di stupefacenti.

Spaccio tra Bagnatica e Cavernago, arrestato pusher con cocaina ed eroina

Durante il servizio, i militari hanno fermato un uomo che si aggirava nella zona. La perquisizione ha permesso di sequestrare circa 8 grammi di cocaina, 40 grammi di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi, 379 euro in contanti, oltre a un tirapugni metallico e a un coltellino multiuso.

L’uomo, un cittadino marocchino del 1994, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto di oggetti atti a offendere e violazione della normativa sull’immigrazione. Nella mattinata del 14 luglio il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinate
Forze Ordine
Criminalità
Giustizia, Criminalità