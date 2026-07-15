Spaccio tra Bagnatica e Cavernago, arrestato pusher con cocaina ed eroina

Un controllo mirato dei Carabinieri di Calcinate nelle campagne tra Bagnatica e Cavernago ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga, denaro contante e oggetti atti a offendere. L’operazione è scattata nella tarda serata di domenica 13 luglio lungo via della Campagna, un’area finita sotto osservazione dopo diverse segnalazioni legate allo spaccio di stupefacenti.

Durante il servizio, i militari hanno fermato un uomo che si aggirava nella zona. La perquisizione ha permesso di sequestrare circa 8 grammi di cocaina, 40 grammi di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi, 379 euro in contanti, oltre a un tirapugni metallico e a un coltellino multiuso.