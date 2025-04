Stazioni accessibili, a Ponte lavori in vista. Verdellino chiama Rfi

La Regione le ha anche ammesse al bando «Multimodale urbano», che ha stanziato 41 milioni di euro per trasformarne i piazzali esterni in nodi di interscambio fra mobilità ciclopedonale, pullman e treni (tutte e tre le stazioni hanno superato la prima fase di selezione e ora sono in attesa di conoscere la ripartizione dei fondi messi a disposizione).