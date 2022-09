Stop ai tir in paese, Bariano e Morengo deviano il percorso

Morengo e Bariano si preparano a dire addio al traffico pesante. Rivoluzione viabilistica in vista per i 2 Comuni dove, prossimamente, scatterà l’ordinanza che vieterà il passaggio di tir e camion lungo il tratto di ex strada provinciale 591 dopo che, nel marzo del 2021, la Regione diede parere favorevole al declassamento a comunale dell’infrastruttura. L a gestione, tramite apposito decreto firmato verso l’inizio di quest’anno, è passata nelle mani delle amministrazioni di riferimento. Sono decine i mezzi pesanti che, giornalmente, transitano lungo questa arteria e che, oltre a determinare un elevato rischio per l’incolumità di ciclisti e pedoni, incidono negativamente sulla qualità della vita dei residenti .