«Take a way» approda a Bergamo, una biciclettata teatrale per esplorare il territorio

Una nuova avventura culturale e artistica sta per prendere vita con l’evento «Take a way» – biciclettata teatrale di 25km tra natura, cultura e performance estemporanee per offrire un’esperienza unica nel suo genere. Il 9 e 10 settembre, i partecipanti potranno immergersi in un percorso sorprendente attraverso luoghi di interesse culturale e naturalistico, per assistere a performance teatrali e artistiche. Take a way è una biciclettata teatrale che unisce l’arte, la natura e la convivialità in un’unica esperienza, attraverso un percorso diviso in 5 tappe artistiche, ognuna situata in un luogo culturale della Città di Bergamo e dintorni, attraverso la Greenway, toccando Mozzo e Sorisole per la tappa a pranzo presso l’azienda agricola Il Falco. Ad ogni tappa brevi ma viaggianti performance creative. L’evento si distingue per il suo approccio alternativo e interattivo, che mette al centro gli spettatori, incoraggiando l’incontro e lo scambio culturale tra tutti i partecipanti.

Ritrovo in piazza Libertà

Il ritrovo per entrambi i giorni è in piazza della Libertà a Bergamo alle 9,30, dove prenderà il via la prima esperienza performativa a tema con la nuova edizione bergamasca di Take a way. Il filo tematico è «Freak Out» ispirato all’idea di azioni o reazioni improvvisamente intense e fuori dagli schemi. Le tappe artistiche sono state concepite al fine di offrire agli spettatori un’esperienza di straordinaria meraviglia. Questo percorso guiderà i partecipanti in mondi al di là dei confini convenzionali, creando un’esperienza avvolgente e in linea con il tema di questa nuova edizione.

La locandina dell’evento «L’invito è alla convivialità e alla co-creazione. Con un approccio multidisciplinare, scopriremo le eccellenze del patrimonio culturale del territorio in modo sorprendente», afferma Carlo Compare, regista e direttore artistico della compagnia FavolaFolle. «Con “Take a way”, vogliamo offrire un’opportunità unica di connettersi con il territorio e l’arte in modo fresco e autentico».

Le tappe artistiche sono realizzate grazie alla collaborazione con: Corinna Grandi che porterà con sé cabaret, stand up e poesia; la compagnia di danza contemporanea O’Cypher, fondata a Bergamo nel 2011; Nina Madù e le Reliquie Commestibili una band specializzata in canzoni surreal-demenziali e Jordi Beltramo con acrobazie itineranti e performance in bicicletta, direttamente da Italian’s Got Talent.

Tappa finale in piazza Dante

La tappa finale offre ai partecipanti un’opportunità preziosa per rilassarsi e ristorarsi nella suggestiva cornice di piazza Dante. Qui, immersi nell’atmosfera incantevole e spaziosa della piazza, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare un aperitivo unico, curato dal team di Aperitif Vintage dal caratteristico Volkswagen Van rosso, per assistere al concerto dal vivo dei The Tamarros: la marching band composta da 12 elementi, pronti a travolgervi nella «Disco music» anni ’70 con i loro rullanti, timpani, ottoni e la melodia dei sax. Questo momento rappresenta il culmine dell’evento, dove ritorniamo al cuore pulsante della città di Bergamo. Piazza Dante - luogo emblematico scelto per la prossima edizione di Take a way è parte integrante del centro urbano ideato e realizzato da Piacentini e Quaroni, che l’Amministrazione di Bergamo ha recentemente riqualificato, restituendolo al suo splendore dopo quasi un secolo dalla sua creazione.

L’evento è pensato per tutta la famiglia e rappresenta un mix perfetto di divertimento e cultura. Ogni partecipante riceverà una maglietta «Take a way» inclusa nella quota di partecipazione. L’esperienza coinvolgente di «Take a way» richiede una bicicletta in buone condizioni. Nel caso non fosse possibile utilizzare la propria bicicletta, su richiesta, l’organizzazione di FavolaFolle propone il noleggio di e-bike, grazie alla collaborazione con PMZERO di Treviglio, per un noleggio di e-bike a un costo speciale per agevolare tutti i partecipanti.

La gastronomia non è da meno: i partecipanti possono portare il proprio pranzo al sacco o optare per un menu delizioso preparato dai contadini della società agricola Il Falco di Sorisole.

Informazioni sull’evento

Iscrizione obbligatoria su Eventbrite: bit.ly/440Xwpb

Data: 9 - 10 settembre (su Eventbrite si può scegliere a quale delle due giornate iscriversi)

Quota di partecipazione: 10€ (inclusa la maglietta) | Gratuito al di sotto dei 6 anni

Noleggio e-bike: su richiesta

Pranzo su prenotazione.