Tarlo asiatico, Ghisalba vince il primo round

In centro nessuna infestazione

Nonostante ad oggi i risultati dei controlli condotti sulle 3.354 piante non abbiano fatto emergere alcuna pianta infetta, è tuttavia sconsigliato cantare vittoria in quanto l’eradicazione dell’Anoplophora glabripennis è da considerarsi riuscita solo nel caso in cui, durante le indagini che per legge verranno effettuate nei quattro anni successivi, non venga rilevata la presenza dell’insetto.

Nel 2023 un arbusto infetto

L’anno scorso i tecnici di Ersaf hanno riscontrato, a fronte di 6.473 piante monitorate, solo un arbusto infetto. Sei, invece, nel 2022 mentre nel 2021, anno in cui si è verificata l’infestazione, le piante che sono state intaccate dal parassita sono state in tutto 69. Per Ghisalba, dunque, quello in corso potrebbe essere il primo anno in cui le segnalazioni riferite alla presenza del tarlo asiatico sono pari a zero: il che fa del Comune il primo in Bergamasca dove la battaglia al parassita sta avendo il risultato sperato.