Torneranno a brillare le nove campane della chiesa di S. Defendente

Ammalorate, scolorite per il passare degli anni e per gli agenti atmosferici e mute da tanto tempo sono le campane della chiesa di San Defendente a Romano. Era arrivato il momento, non procrastinabile per procedere al restauro delle nove campane collocate sui tre campanili della chiesa dedicata al patrono di Romano. Non c’era soltanto l’urgenza di restaurare i bronzi, ma anche quella di sistemare i castelli, le gabbie che sostengono le campane stesse, anche se non ci sono mai stati pericoli di staticità per i tre campanili.