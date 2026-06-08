Tragedia a Cassano, 66enne perde la vita nel fiume Adda

L’uomo si trovava sulla sponda verso la bergamasca e si era immerso in acqua per alleviare la frescura del pomeriggio quando, all’improvviso, è rimasto incastrato in alcuni massi posti per delimitare i tratti del fiume nella zona del «traversino». Caduto a terra, è finito sott’acqua, venendo soccorso da due giovani che si trovavano nelle vicinanze. Immediato l’allarme al 112: sul posto sono giunti i mezzi del 118, i vigili del fuoco da Treviglio e Gorgonzola, i carabinieri e anche l’elisoccorso. Purtroppo l’uomo è stato poi ritrovato senza vita alcune decine di metri più a valle, nei pressi de ponte di Cassano. Il sessantaseienne si trovava al fiume con alcuni familiari.