Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Lunedì 08 Giugno 2026

Tragedia a Cassano, 66enne perde la vita nel fiume Adda

IL DRAMMA. L’uomo era con alcuni familiari. È rimasto incastrato in alcuni massi ed è finito sott’acqua.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tragedia a Cassano, 66enne perde la vita nel fiume Adda
L’intervento dei soccorritori a Cassano d’Adda
(Foto di Cesni)

Cassano d’Adda

Dramma oggi pomeriggio - lunedì 8 giugno - nell’Adda: all’altezza di Cassano, al confine con Fara d’Adda, è morto annegato un bagnante di 66 anni, milanese di Pioltello.

L’uomo si trovava sulla sponda verso la bergamasca e si era immerso in acqua per alleviare la frescura del pomeriggio quando, all’improvviso, è rimasto incastrato in alcuni massi posti per delimitare i tratti del fiume nella zona del «traversino». Caduto a terra, è finito sott’acqua, venendo soccorso da due giovani che si trovavano nelle vicinanze. Immediato l’allarme al 112: sul posto sono giunti i mezzi del 118, i vigili del fuoco da Treviglio e Gorgonzola, i carabinieri e anche l’elisoccorso. Purtroppo l’uomo è stato poi ritrovato senza vita alcune decine di metri più a valle, nei pressi de ponte di Cassano. Il sessantaseienne si trovava al fiume con alcuni familiari.

Tragedia a Cassano, 66enne perde la vita nel fiume Adda
L’intervento dei vigili del fuoco
Tragedia a Cassano, 66enne perde la vita nel fiume Adda
I massi che delimitano i tratti del fiume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassano d'Adda
Gorgonzola
Pioltello
Treviglio
Corsi d'acqua
Risorse naturali
Ambiente
Morte
Sociale