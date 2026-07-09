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Cronaca / Pianura Giovedì 09 Luglio 2026

Tragedia in mare a Pesaro, muore durante il bagno una turista di Levate di 80 anni

IL DRAMMA. La donna, residente in provincia di Bergamo e in vacanza a Pesaro, è stata soccorsa dai bagnini e dal 118 dopo essere stata trovata priva di sensi in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione.

Lettura meno di un minuto.
Tragedia in mare a Pesaro, muore durante il bagno una turista di Levate di 80 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio sulla spiaggia di Ponente a Pesaro. Una turista bergamasca di 80 anni, residente a Levate, ha perso la vita mentre stava facendo il bagno nel tratto di mare compreso tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi (come riporta Il Resto del Carlino).

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando i bagnini delle due torrette hanno notato la donna riversa in acqua, con il capo verso il basso, all’altezza delle boe bianche che delimitano la zona di balneazione. In un primo momento sembrava si trovasse in mare insieme ad altre persone, poi è apparso chiaro che non si muoveva.

I soccorritori l’hanno raggiunta e trasportata immediatamente a riva, dove sono iniziate le manovre di rianimazione con massaggio cardiaco, ossigeno e defibrillatore. Poco dopo è intervenuto anche il personale del 118, che ha proseguito a lungo i tentativi di soccorso, ma il cuore della donna non ha più ripreso a battere. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera per gli accertamenti di rito.

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