Trappola monossido, ogni anno trenta casi di intossicazione trattati a Zingonia

In Italia il monossido di carbonio provoca circa 50 morti accertate all’anno, a cui si aggiungono i casi di intossicazione trattati nei centri specializzati. Dai 20 ai 30 annui nel caso del Centro di Medicina iperbarica Habilita di Zingonia: numeri lontani dai 200-300 casi che si registravano negli Anni Ottanta, quando nelle case iniziarono ad arrivare le caldaie a gas, ma il pericolo di fronte a questo «assassino invisibile» resta.

Centro bergamasco è più storico d’Italia

Primo in Italia per longevità (è stato aperto nel 1979), il centro bergamasco è un punto di riferimento nazionale, unicum in provincia, mentre a livello regionale operano anche il Niguarda di Milano e il Città di Brescia. «Da allora abbiamo trattato più di 5mila pazienti», spiega il presidente di Habilita, Roberto Rusconi.

Non ci si accorge di respirarlo

Il monossido (CO) si forma al posto dell’anidride carbonica (CO2) nelle combustioni incomplete. Incolore, inodore e insapore, non ci si accorge di respirarlo.

«I sintomi iniziali sono mal di testa, nausea, vomito e debolezza; nei casi gravi si può perdere conoscenza. Se non trattata, però, l’intossicazione può causare danni neurologici anche permanenti» «Si lega all’emoglobina molto più facilmente dell’ossigeno (ha un’affinità venti volte superiore) – continua Rusconi – e ne ostacola il trasporto nel sangue. I sintomi iniziali sono mal di testa, nausea, vomito e debolezza; nei casi gravi si può perdere conoscenza. Se non trattata, però, l’intossicazione può causare danni neurologici anche permanenti».

La camera iperbarica

In Pronto soccorso il primo step prevede l’utilizzo del carbossimetro per misurare la carbossiemoglobina, cioè la quota di emoglobina legata al monossido.

«Una maggiore pressione permette di aumentare la diffusione e la diluizione del gas nei liquidi» Sopra il 20-25% si ricorre alla camera iperbarica, una stanza dove il paziente respira ossigeno puro al 100% a una pressione superiore a quella atmosferica, generalmente tra 2 e 3 atmosfere.

«Una maggiore pressione – continua - permette di aumentare la diffusione e la diluizione del gas nei liquidi. Lo scambio dell’ossigeno tra globuli rossi e cellule avviene per osmosi: l’ossigeno passa da dove c’è una concentrazione maggiore a dove ce n’è meno, e lo fa comunque attraverso i liquidi interstiziali».

In poche parole, la camera iperbarica si sostituisce ai globuli rossi, aumentando la disponibilità di ossigeno nel sangue e accelerando l’eliminazione del gas. La durata del trattamento dipende dalle condizioni cliniche. «Ogni 90 minuti la percentuale di monossido si dimezza e il trattamento continuerà fino al raggiungimento di valori accettabili, ovvero sotto la doppia cifra, quindi alcune ore», aggiunge il presidente.

Oggi quattro camere attive h24

Il centro di Zingonia oggi dispone di quattro camere iperbariche, attive 24 ore su 24, per una capacità potenziale di trattamento di circa 30 persone alla volta.

Essenziale la prevenzione