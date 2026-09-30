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Cronaca / Pianura Mercoledì 30 Settembre 2026

Treviglio, Alessandro Gagliano nuovo comandante dei carabinieri

LA NOMINA. Il capitano Alessandro Gagliano, 29 anni, arriva da Milano. In passato ha condotto anche indagini contro gruppi camorristici nel Napoletano.

Lettura meno di un minuto.
Treviglio, Alessandro Gagliano nuovo comandante dei carabinieri

Treviglio

Il capitano Alessandro Gagliano, 29 anni, è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Treviglio. Subentra al tenente colonnello Antonio Stanizzi, che ha guidato il Comando per tre anni.

Di origini romane, Gagliano ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Da Milano alle indagini contro la camorra

Il nuovo comandante arriva da Milano, dove ha guidato il Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, prendendo parte a indagini di criminalità violenta e operando anche nei quartieri Corvetto e Rogoredo. In precedenza era stato a Castello di Cisterna, nel Napoletano, come comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, conducendo anche indagini di contrasto ai gruppi camorristici della zona.

Ordine pubblico e antiterrorismo

Nel suo percorso anche incarichi nella Squadra Operativa di Supporto del 1° Reggimento «Piemonte» e nella Squadra di Intervento Operativo, con compiti di ordine pubblico e antiterrorismo. Ha preso parte, tra l’altro, alla gestione dell’ordine pubblico al cantiere Tav in Val di Susa e al G20 di Roma del 2022.

Gli incontri con i sindaci della Bassa

Nei prossimi giorni Gagliano incontrerà i sindaci e le altre autorità del territorio di competenza. Il capitano si è detto onorato dell’incarico e ha assicurato il massimo impegno nel contrasto ai fenomeni criminali più diffusi nell’area, a sostegno dei cittadini e della sicurezza del territorio.

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