Treviglio, Alessandro Gagliano nuovo comandante dei carabinieri

Il capitano Alessandro Gagliano, 29 anni, è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Treviglio. Subentra al tenente colonnello Antonio Stanizzi, che ha guidato il Comando per tre anni.

Di origini romane, Gagliano ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Da Milano alle indagini contro la camorra

Il nuovo comandante arriva da Milano, dove ha guidato il Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, prendendo parte a indagini di criminalità violenta e operando anche nei quartieri Corvetto e Rogoredo. In precedenza era stato a Castello di Cisterna, nel Napoletano, come comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, conducendo anche indagini di contrasto ai gruppi camorristici della zona.

Ordine pubblico e antiterrorismo

Nel suo percorso anche incarichi nella Squadra Operativa di Supporto del 1° Reggimento «Piemonte» e nella Squadra di Intervento Operativo, con compiti di ordine pubblico e antiterrorismo. Ha preso parte, tra l’altro, alla gestione dell’ordine pubblico al cantiere Tav in Val di Susa e al G20 di Roma del 2022.

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