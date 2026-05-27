Treviglio, fanno esplodere il bancomat della Bnl: banditi in fuga con il bottino - Foto

Un boato sentito in tutto il centro di Treviglio nella notte. Un’altra banca è stata presa di mira: questa volta si tratta della Bnl di piazza Mentana , dove quattro persone hanno agito intorno alle 2.30 di mercoledì 27 maggio , distruggendo l’ingresso del bancomat.

Un’operazione da «banda del botto» in tutte le sue caratteristiche: è stato fatto esplodere l’ingresso del bancomat e i malviventi hanno asportato la cassa con il denaro. Ancora da quantificare il bottino.