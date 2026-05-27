Treviglio, fanno esplodere il bancomat della Bnl: banditi in fuga con il bottino - Foto
IL COLPO. Assalto nella notte alla Bnl di piazza Mentana a Treviglio: quattro persone hanno fatto esplodere l’ingresso del bancomat intorno alle 2.30 di mercoledì 27 maggio. I banditi sono fuggiti con la cassa, il bottino ancora da quantificare.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Un boato sentito in tutto il centro di Treviglio nella notte. Un’altra banca è stata presa di mira: questa volta si tratta della Bnl di piazza Mentana, dove quattro persone hanno agito intorno alle 2.30 di mercoledì 27 maggio, distruggendo l’ingresso del bancomat.
Un’operazione da «banda del botto» in tutte le sue caratteristiche: è stato fatto esplodere l’ingresso del bancomat e i malviventi hanno asportato la cassa con il denaro. Ancora da quantificare il bottino.
Dopo l’esplosione si contano anche i danni: l’ingresso è stato completamente distrutto. Il boato ha svegliato i residenti della zona, soprattutto chi abita sopra l’istituto di credito, dove vivono alcune famiglie. La banca si trova proprio in centro a Treviglio, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma.
Immediato l’intervento dei carabineri di Treviglio. La banda si è data alla fuga a tutta velocità su una macchina. Saranno le indagini e le telecamere della zona a ricostruire i momenti dell’assalto.
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