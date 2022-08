Ubriaco sul tir contromano in Brebemi, fermato con un’auto della Polizia di traverso

Aveva un tasso alcolemico cinque volte quello consentito dalla legge per guidare un’auto (0,5 grammi per litro di sangue). Per gli autisti professionali il tasso deve sempre essere 0. Guidava un tir in contromano in autostrada e, nonostante la polizia lo inseguisse, non si è fermato. Solo «sacrificando» una vettura, piazzata davanti al mezzo pesante e investita in pieno, si è riusciti a rallentarlo permettendo agli altri agenti di salire in cabina e bloccare l’autista ubriaco. Tutto è accaduto domenica 7 agosto lungo l’autostrada Brebemi (A35) come riporta Il Giornale di Brescia.