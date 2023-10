Una reliquia di San Pietro Apostolo per la basilica di San Martino

Fede, arte e architettura insieme nella visita al c a ntiere della basilica San Martino di Treviglio, che verrà riaperta il 10 novembre in occasione della Messa serale presieduta dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini . Una cerimonia caratterizzata dal rito di dedicazione e unzione dell’altare, nel quale sarà inserita una reliquia di San Pietro apostolo: terra della sua tomba, proveniente dal Vaticano.

Pulizia, energia e restauri

Lo spettacolo del polittico

Fiore all’occhiello sarà come sempre il polittico di Zenale e Butinone, ora smontato e in attesa che venga posizionato nella nuova sala museale, pronta a febbraio: in precedenza era alla destra dell’altare, a coprire un muro con l’affresco di Santa Apollonia, per il quale la Sovrintendenza sta decidendo il restauro. Mercoledì 8 novembre alle 18, all’auditorium della Cassa Rurale, ci sarà un convegno sul valore sociale dell’arte.