Urgnano, risse e aggressioni in un bar: licenza sospesa per sette giorni

Il Questore di Bergamo ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni di un bar di Urgnano, a seguito di ripetuti episodi di violenza e problemi di ordine pubblico.

Dallo scorso luglio, i carabinieri hanno documentato risse, aggressioni e danneggiamenti all’interno e nei pressi del locale. In un episodio, un cliente era rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con un bicchiere infranto. Durante i controlli sono state inoltre accertate violazioni amministrative e identificate persone con precedenti di polizia.