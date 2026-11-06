Urgnano, risse e aggressioni in un bar: licenza sospesa per sette giorni
I CONTROLLI. Il provvedimento del Questore dopo una serie di risse, aggressioni e danneggiamenti documentati dai carabinieri a partire da luglio.Lettura meno di un minuto.
Urgnano
Il Questore di Bergamo ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni di un bar di Urgnano, a seguito di ripetuti episodi di violenza e problemi di ordine pubblico.
Dallo scorso luglio, i carabinieri hanno documentato risse, aggressioni e danneggiamenti all’interno e nei pressi del locale. In un episodio, un cliente era rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con un bicchiere infranto. Durante i controlli sono state inoltre accertate violazioni amministrative e identificate persone con precedenti di polizia.
Il provvedimento, proposto dai carabinieri della Compagnia di Treviglio e disposto dal Questore il 5 novembre, è in vigore dal 6 al 12 novembre 2026, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA