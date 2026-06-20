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Cronaca / Pianura Sabato 20 Giugno 2026

Veicolo in fiamme in un parcheggio a Treviglio, brucia anche il «vicino»

IL ROGO. È successo poco prima delle 12 di sabato 20 giugno in via Monte Nero. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco non sono state danneggiate altre auto parcheggiate.

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Redazione Web
Redazione Web
Veicolo in fiamme in un parcheggio a Treviglio, brucia anche il «vicino»
Uno dei due veicoli finiti carbonizzati in un posteggio di via Monte Nero a Treviglio
(Foto di Cesni)

Treviglio

È stata la colonna di fumo nero che si è levata dai posteggi lungo via Monte Nero a insospettire alcuni residenti di quella zona di Treviglio, che immediatamente hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. All’arrivo di una squadra del distaccamento dei volontari della città della Bassa, i pompieri si sono trovati a dover domare le fiamme che avevano avvolto non uno, ma due dei veicoli parcheggiati.

L’intervento dei vigili del fuoco

È successo poco prima delle 12 di sabato 20 giugno e al termine delle operazioni nella zona tra la stazione ferroviaria, alcune case e la moschea sono rimaste le carcasse carbonizzate di due furgoncini. Fortunatamente all’interno dei mezzi o nelle immediate vicinanze non c’era nessuno e non si registrano feriti o intossicati dal fumo.

Veicolo in fiamme in un parcheggio a Treviglio, brucia anche il «vicino»
L’altro veicolo arso dalle fiamme nel parcheggio di via Monte Nero
(Foto di Cesni)

Escluso il dolo

Ancora da chiarire le cause scatenanti dell’incendio, ma stando alle prime ipotesi sarebbe escluso il dolo. Sembra invece che possa essersi trattato di autocombustione (forse complici anche le alte temperature). E il fuoco da un veicolo si è poi propagato anche a quello parcheggiato vicino. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo interessasse ulteriori veicoli, dato che nella fila di posti auto ne erano stati parcheggiati altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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