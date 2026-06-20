Veicolo in fiamme in un parcheggio a Treviglio, brucia anche il «vicino»

È stata la colonna di fumo nero che si è levata dai posteggi lungo via Monte Nero a insospettire alcuni residenti di quella zona di Treviglio, che immediatamente hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. All’arrivo di una squadra del distaccamento dei volontari della città della Bassa, i pompieri si sono trovati a dover domare le fiamme che avevano avvolto non uno, ma due dei veicoli parcheggiati.

L’intervento dei vigili del fuoco

È successo poco prima delle 12 di sabato 20 giugno e al termine delle operazioni nella zona tra la stazione ferroviaria, alcune case e la moschea sono rimaste le carcasse carbonizzate di due furgoncini. Fortunatamente all’interno dei mezzi o nelle immediate vicinanze non c’era nessuno e non si registrano feriti o intossicati dal fumo.

L’altro veicolo arso dalle fiamme nel parcheggio di via Monte Nero

(Foto di Cesni)

Escluso il dolo