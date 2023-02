Verdello, da 26 mila a 9 mila veicoli al giorno: effetto circonvallazione

Verdello si è scoperto improvvisamente senza traffico e sta pensando alle prime azioni per far vivere meglio il centro ai verdellesi. L’apertura a fine dicembre del primo lotto della circonvallazione Est ha portato a un crollo del numero dei veicoli in transito sulla ex statale 42 che attraversa il paese. I dati raccolti parlano chiaro: si è passati da una media di 26mila veicoli al giorno a 9mila. Una tale riduzione non può essere dovuta solo al fatto che i camion hanno il divieto di entrare nel centro di Verdello e devono, appunto, imboccare la circonvallazione (200 le multe elevate finora per il mancato rispetto del divieto). Un’altra spiegazione è che pure molti automobilisti ormai preferiscono aggirare l’abitato di Verdello piuttosto che passare ancora per l’incrocio fra la ex statale 42 e via Cavour, un tempo tanto temuto.