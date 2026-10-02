Verdello, fuga spericolata su un’auto rubata senza patente: in casa pugnali e gas esilarante

Sette chilometri di fuga ad alta velocità su un’auto rubata, tra sorpassi azzardati, rotatorie imboccate contromano e tratti di tangenziale percorsi nella direzione sbagliata. Un 19enne residente a Verdello è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Treviglio al termine delle indagini avviate nella notte tra il 25 e il 26 settembre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno a mezzanotte una pattuglia aveva intimato l’alt a una Fiat Panda a Verdellino. Il conducente, invece di fermarsi, era fuggito fino a Verdello. L’auto, risultata rubata nel mese di agosto, era stata poi abbandonata lungo una strada campestre, mentre il giovane si era allontanato a piedi nei campi.

La fuga da Verdellino a Verdello

Le immagini della videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di identificare il 19enne, rintracciato il 26 settembre nella sua abitazione. Il giovane è stato arrestato in flagranza differita e denunciato anche per ricettazione e guida senza patente con recidiva. Su disposizione della Procura di Bergamo era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari.

Pugnali e bombole di protossido in casa

Durante un controllo effettuato la sera del 27 settembre, i carabinieri della Stazione di Verdello hanno perquisito l’abitazione, sequestrando tre pugnali, 20 bombole da tre litri di protossido di azoto, dieci delle quali ancora piene, e un lampeggiante blu del tipo utilizzato dalle forze di polizia.