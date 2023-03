Zingonia, asportato un maxi tumore di otto chili: «Un caso eccezionale»

Un tumore di quasi otto chili all’addome asportato, con successo e senza bisogno di trasfusioni, a una donna di 55 anni. L’intervento record è stato effettuato al Policlinico San Marco di Zingonia, nell’Unità di Chirurgia generale e Oncologica diretto da Stefano Olmi, da anni centro di riferimento per la chirurgia oncologica a livello non solo regionale ma anche nazionale. La massa, della grandezza di 50 centimetri per 25 centimetri, occupava completamente l’addome della donna, schiacciando lo stomaco, i reni, il fegato e la vescica, oltre ai grossi vasi sanguigni principali.