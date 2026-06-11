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Rubriche / Bergamo Città Giovedì 11 Giugno 2026

Ritorna «Treviva»: con Cristina d’Avena e i Nomadicosì si riaccende l’estate di Treviolo

LA MANIFESTAZIONE. Due giorni di festa con musica, artisti, spettacoli, solidarietà e intrattenimento per tutti. Ci sarà anche l’esordio 2026 de L’Eco Café.

Lettura 3 min.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Ritorna «Treviva»: con Cristina d’Avena e i Nomadicosì si riaccende l’estate di Treviolo
Programmi musicali da non perdere durante «Treviva»

Treviolo

Sabato e domenica prossimi Treviolo ospiterà la nona edizione di Treviva Festival, uno degli appuntamenti estivi più attesi della bergamasca. Due giorni non-stop di musica, spettacoli e animazione che richiamano ogni anno oltre 50 mila presenze, con due palchi attivi, più di 100 stand e oltre 30 proposte di street food e ristorazione da tutto il mondo.

I concerti: Cristina D’Avena e i Nomadi

Il clou musicale della kermesse si concentra nelle serate di sabato 13 giugno, alle 22, il palco di Piazza Monsignor Benedetti si accende con Cristina D’Avena, voce indimenticabile delle sigle dei cartoni animati e artista capace di trascinare un pubblico trasversale, dai bambini agli adulti cresciuti con le sue canzoni. Domenica 14 giugno, sempre in Piazza Benedetti, alle 21,30 saliranno sul palco I Nomadi, la storica band italiana che quest’anno prende il posto di Ron, inizialmente annunciato come headliner della serata. Pochi giorni fa il cantautore ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, l’annullamento di tutti i suoi tour per problemi di salute.

Ritorna «Treviva»: con Cristina d’Avena e i Nomadicosì si riaccende l’estate di Treviolo
Nomadi

Gli altri eventi di Treviva

Gli organizzatori hanno risposto in tempi rapidi garantendo al pubblico un concerto di grande richiamo, con una delle formazioni più longeve e amate della musica italiana. Il programma musicale non si esaurisce con i due concerti di punta. Sabato sera, in Piazza Donatori di Sangue, si esibirà alle 22 Davide Bauccio con il suo Live Estate 2026, seguito da un dj set firmato Radio Viva FM. Prima del concerto di Cristina D’Avena, il palco di Piazza Benedetti ospiterà alle 21 i Kasoncelli, mentre alle 23 si passerà a Dance Revenge, tributo agli anni Novanta. Domenica sera, in Piazza Donatori di Sangue, salirà invece sul palco alle 22 il gruppo Le Giannissime. Le proposte di intrattenimento vanno ben oltre la musica.

Tornano i balli country, il palo della cuccagna, quest’anno con la partecipazione dei campioni del mondo e vincitori dei Guinnes dei primati e l’immancabile gonfiabile di 80 metri. Le società sportive locali proporranno dimostrazioni aperte al pubblico di padel, mini volley, calcio, percorsi in bici, paintball e diversi altri sport. Ampio spazio anche ai più piccoli: spettacoli di giocoleria e magia, il Circobus di Spazio Circo Bergamo, le animazioni con Leolandia e la tradizionale marcia podistica TreRun, riservata ai bambini.

Ritorna «Treviva»: con Cristina d’Avena e i Nomadicosì si riaccende l’estate di Treviolo
Treviva

Presente anche quest’anno Emergenzopoli, un grande spazio in cui le forze dell’ordine propongono dimostrazioni e attività ludico educative e metteranno in esposizione tanto dei loro mezzi. Durante le due giornate si terranno inoltre le dimostrazioni delle unità cinofile di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La giornata di sabato si apre alle 17 con il taglio del nastro, con il corteo delle autorità accompagnato dalle majorette «Written in the Stars» di Cividate al Piano e dal Corpo Bandistico San Zenone di Curnasco. Alle 18, in Piazza Donatori di Sangue, si terrà la cerimonia di Consegna delle Benemerenze, un momento solenne dedicato a chi, con il proprio impegno e i propri valori, ha dato un contributo alla comunità di Treviolo. Nel corso degli anni la rassegna ha portato in paese artisti di richiamo nazionale e internazionale: dagli Eiffel 65 a Gabry Ponte, da Alex Britti a Raf, passando per Fabrizio Moro e i Gemelli Diversi. Un’eredità importante che l’edizione 2026 intende confermare, nel segno di una manifestazione che si è ormai affermata come appuntamento fisso dell’estate bergamasca.

A Treviva anche L’Eco cafè

Parte il tour 2026 de L’Eco café con la redazione mobile de L’Eco di Bergamo che attraversa il territorio per incontrare i lettori nelle piazze e nei luoghi più vivi della provincia. È un’iniziativa itinerante che rafforza il legame del giornale con il territorio, per conoscere dal vivo culture e tradizioni di ogni paese in cui approda.

Ritorna «Treviva»: con Cristina d’Avena e i Nomadicosì si riaccende l’estate di Treviolo
L'Eco café a Treviolo per Treviva

Sabato 13 e domenica 14 giugno quindi tappa a Treviolo, per due giornate di festa all’insegna di cultura e musica. L’appuntamento è in via Roma 82, dove lo stand de L’Eco café sarà presente sabato dalle 17 a mezzanotte e domenica dalle 15 a mezzanotte. Un’occasione per gustare una tazzina di caffè Poli, storico partner, ma anche per conoscere i giornalisti della redazione e sottoscrivere un abbonamento a condizioni speciali. Durante le giornate sarà possibile abbonarsi all’edizione cartacea de L’Eco di Bergamo al costo di 50 euro per due mesi, con consegna sei giorni a settimana, oppure alla rivista Orobie con 13 numeri a 50 euro. In regalo, per chi sceglie una delle due offerte, 50 euro di buoni da utilizzare in tutti i negozi del centro commerciale «Il Continente» di Mapello. Nel tardo pomeriggio di sabato le telecamere di Bergamo Tv con Eleonora Capelli saranno allo stand per uno speciale televisivo sulla manifestazione. La puntata andrà in onda giovedì 18 giugno su Bergamo Tv (canale 15 del digitale terrestre), nella trasmissione «Gente e Paesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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