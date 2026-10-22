Ajax-Atalanta, tifo nerazzurro ad Amsterdam: in 2.229 sugli spalti - Le foto

Saranno 2.229 i tifosi dell’Atalanta presenti giovedì 22 ottobre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove alle 21 i nerazzurri affronteranno l’Ajax nella seconda giornata della fase campionato di Uefa Conference League. Una trasferta europea che ha richiamato oltre duemila sostenitori bergamaschi, pronti a seguire e incoraggiare la squadra di Maurizio Sarri in uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale.

I 2.229 tifosi occuperanno il settore ospiti dello stadio olandese, uno degli impianti più conosciuti del calcio europeo. Per i sostenitori nerazzurri la città è legata a uno dei successi più importanti della storia recente dell’Atalanta. Il ritrovo dei tifosi è previsto fra le 17 e le 18,30 in piazza Dam (una delle principali di Amsterdam, a un quarto di treno dallo stadio). L’area di piazza Rembrandt è la zona dei locali frequentato dai tifosi dell’Ajax.

La giornata dei tifosi nerazzurri

Con il passare delle ore in tifosi nerazzurri sono sempre più numerosi, soprattutto nella zona di piazza Dam e del Mercato nuovo, al confine del celebre distretto a luci rosse. Molta polizia nelle piazze e per strada ma nessuna tensione.

I tifosi si sono sparsi nei tanti bar della zona. Il grosso è arrivato in Olanda viaggiando di notte su oltre 20 bus, gli altri con mezzi propri e in aereo. In mattinata solo da Linate c’erano tre voli utili per la città olandese. Dall’aeroporto hanno raggiunto in treno la stazione centrale e da qui a piedi la zona di piazza Dam che dista pochi minuti a piedi.

Chi è invece arrivato in pullman è stato scaricato già in zona stadio da dove ha raggiunto la stazione in metropolitana. L’appuntamento è alle 17 in piazza Dam per il concentramento dei tifosi.

Saranno 2.229 i tifosi nerazzurri che assisteranno all'incontro di Uefa Conference League Ajax-Atalanta nel settore ospiti della Johan Cruijff Arena di Amsterdam

(Foto di Maraviglia)

Il precedente del 2020 e la vittoria firmata Muriel

L’ultima sfida tra Ajax e Atalanta alla Johan Cruijff Arena risale al 9 dicembre 2020, quando la squadra allora allenata da Gian Piero Gasperini conquistò una storica vittoria per 1-0 nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. A decidere l’incontro fu Luis Muriel, autore del gol al 40’ della ripresa, una rete che regalò all’Atalanta la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Quella partita, disputata durante la pandemia e senza il consueto pubblico sugli spalti, è rimasta nella memoria dei tifosi bergamaschi. Sei anni dopo, i nerazzurri tornano nello stesso stadio, questa volta accompagnati da un nutrito gruppo di sostenitori.

I tifosi nerazzurri ad Amsterdam

(Foto di Afb) I tifosi nerazzurri ad Amsterdam

(Foto di Afb) I tifosi nerazzurri ad Amsterdam

(Foto di Afb)

Atalanta a caccia del secondo successo in Conference League

La formazione di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo aver esordito positivamente nella fase campionato della Conference League, superando 3-1 il Pafos alla New Balance Arena di Bergamo, giovedì 15 ottobre.

L’Ajax, invece, ha iniziato il proprio cammino europeo con una sconfitta per 2-1 sul campo dell’Hajduk Spalato, in Croazia, e cercherà il riscatto davanti al pubblico di casa.

Per l’Atalanta l’obiettivo è conquistare altri tre punti e consolidare la propria posizione nella classifica della competizione, prima dei successivi impegni europei.

Tifosi ad Amsterdam

(Foto di Maraviglia)

Le scelte di Sarri e l’emergenza in difesa

L’avvicinamento alla partita è stato condizionato anche dai problemi fisici di alcuni giocatori nerazzurri. Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, l’attenzione si è concentrata in particolare su Sead Kolasinac, costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare alla coscia.

Sarri potrebbe quindi modificare alcune scelte rispetto all’ultima gara di campionato. Tra le possibili novità figurano Gaetano, Scamacca e Zappacosta, mentre torna disponibile Elmas, assente per squalifica nella partita contro il Milan.

Il calendario europeo dei nerazzurri