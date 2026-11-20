Arbitro aggredito «con aggravanti»: stop di tre anni e mezzo
IL GIUDICE SPORTIVO. Maxi squalifica per un giocatore della Terza Categoria espulso. Insulti, poi lo attende e lo colpisce «con una violenta testata».Lettura 1 min.
Aggressione all’arbitro (con aggravanti) in Terza categoria e il provvedimento disciplinare preso dal Giudice sportivo ne è risultato durissimo. Un giocatore della Oratori Alzanese è stato squalificato fino al 19 maggio del 2030 (quindi per un totale di tre anni e mezzo) per la condotta particolarmente violenta tenuta domenica scorsa al termine della gara che la sua squadra ha giocato in casa e perso 0-2 con la Tribulina (girone B). Nello specifico, come si legge nel dispositivo pubblicato giovedì 19 novembre sul comunicato settimanale della Delegazione di Bergamo, la pesante sanzione è stata comminata «per avere, al termine della gara, affrontato l’arbitro sotto la tribuna rivolgendogli a voce alta, in modo chiaramente udibile dal pubblico, ripetute espressioni ingiuriose e minacciose».
Purtroppo la questione non si è chiusa qui, come tante altre volte succede sui campi di calcio: «Successivamente, dopo aver appreso della notifica del provvedimento di espulsione negli spogliatoi, si appostava all’interno dell’impianto sportivo attendendo l’uscita dell’arbitro, lo seguiva quindi per circa 200-300 metri lungo il percorso interno reiterando gli insulti e le minacce fino a raggiungerlo alle spalle nei pressi del cancello d’uscita, ancora all’interno dell’impianto, ove lo colpiva con una violenta testata alla nuca provocandogli forte dolore e senso di stordimento».
E ancora: «Tentava poi reiteratamente di colpirlo con calci e pugni, desistendo dall’azione aggressiva solo grazie al tempestivo intervento fisico di due calciatori della propria squadra che consentivano all’arbitro di mettersi al sicuro nella propria autovettura». Il Giudice precisa in proposito che «nel computo della pena sono state considerate le aggravanti determinante della premeditazione/appostamento fuori dagli spogliatoi, l’aggressione alle spalle senza possibilità di difesa e la reiterazione (tentativo di calci e pugni interrotto solo da terzi)». Da tutto questo ne è conseguita anche un’ammenda di 300 euro per la società (che, da noi sentita in merito, ha preferito non rilasciare dichiarazioni), in base ai criteri della responsabilità oggettiva.
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