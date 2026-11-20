Aggressione all’arbitro (con aggravanti) in Terza categoria e il provvedimento disciplinare preso dal Giudice sportivo ne è risultato durissimo. Un giocatore della Oratori Alzanese è stato squalificato fino al 19 maggio del 2030 (quindi per un totale di tre anni e mezzo) per la condotta particolarmente violenta tenuta domenica scorsa al termine della gara che la sua squadra ha giocato in casa e perso 0-2 con la Tribulina (girone B). Nello specifico, come si legge nel dispositivo pubblicato giovedì 19 novembre sul comunicato settimanale della Delegazione di Bergamo, la pesante sanzione è stata comminata «per avere, al termine della gara, affrontato l’arbitro sotto la tribuna rivolgendogli a voce alta, in modo chiaramente udibile dal pubblico, ripetute espressioni ingiuriose e minacciose».

Purtroppo la questione non si è chiusa qui, come tante altre volte succede sui campi di calcio: «Successivamente, dopo aver appreso della notifica del provvedimento di espulsione negli spogliatoi, si appostava all’interno dell’impianto sportivo attendendo l’uscita dell’arbitro, lo seguiva quindi per circa 200-300 metri lungo il percorso interno reiterando gli insulti e le minacce fino a raggiungerlo alle spalle nei pressi del cancello d’uscita, ancora all’interno dell’impianto, ove lo colpiva con una violenta testata alla nuca provocandogli forte dolore e senso di stordimento».