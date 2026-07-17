Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto
CALCIO. Lo ha comunicato il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Per il brasiliano anche un aumento dell’ingaggio.Lettura meno di un minuto.
Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Ederson: «Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC».
Ederson sarebbe andato in scadenza il 30 giugno 2027: il rinnovo del brasiliano è diventato prioritario dopo che è saltato il suo trasferimento al Manchester Unioted. Secondo indiscrezioni, il centrocampista avrebbe rinnovato fino al 2031, con un aumento dell’ingaggio.
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