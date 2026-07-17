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Sport / Bergamo Città Venerdì 17 Luglio 2026

Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto

CALCIO. Lo ha comunicato il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Per il brasiliano anche un aumento dell’ingaggio.

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Redazione Web
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Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto
Il brasiliano Ederson

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Ederson: «Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC».

Ederson sarebbe andato in scadenza il 30 giugno 2027: il rinnovo del brasiliano è diventato prioritario dopo che è saltato il suo trasferimento al Manchester Unioted. Secondo indiscrezioni, il centrocampista avrebbe rinnovato fino al 2031, con un aumento dell’ingaggio.

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