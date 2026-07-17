Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Ederson: «Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC».