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Sport / Bergamo Città Sabato 19 Settembre 2026

Atalanta, forfait di Kossounou: Kristensen pronto all’esordio con la Juventus

CALCIO. L’ivoriano si ferma per un risentimento muscolare ai flessori: domenica 20 settembre all’Allianz Stadium (18) è pronto il danese al centro della difesa. Sarri va verso il doppio play: Gaetano in regia e Kessie mezzala.

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Atalanta, forfait di Kossounou: Kristensen pronto all’esordio con la Juventus
Thomas Kristensen, qui in azione contro l’Hapoel Tel Aviv nei playoffi di Conference League. Il centrale danese potrebbe esordire dal 1’ a Torino con la Juventus
(Foto di Afb)

Brutta notizia in casa Atalanta alla vigilia della gara con la Juventus, domenica 20 settembre all’Allianz Stadium (alle 18). A Torino non ci sarà Kossounou, costretto a dare forfait per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Nei prossimi giorni l’ivoriano verrà sottoposto ad accertamenti per definire la natura e l’entità dell’infortunio, ma intanto Sarri deve mettere mano alla difesa.

Kristensen verso l’esordio

Con la Juventus, al posto di Kossounou a accanto a Scalvini, dovrebbe giocare il danese Kristensen, all’esordio dal 1’, con Bellanova a destra e Kolasinac.

Doppio play

L’altra novità dovrebbe interessare la mediana, dove si va verso la soluzione del doppio play, Gaetano-Kessie, con l’ex Cagliari al rientro in cabina di regia e l’ivoriano schierato come mezzala destra.Con Ederson interno di sinistra, rischia di partire dalla panchina Samardzic.

Rowe dal 1’

In attacco a sinistra si va verso la conferma di Rowe, con Scamacca e De Ketelaere a completare il tridente.

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