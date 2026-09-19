Atalanta, Kossounou salta la Juventus per un risentimento muscolare
L’INFORTUNIO. Infortunio nell’allenamento mattutino di sabato 19 settembre a Zingonia per il difensore nerazzurro.Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta domenica 19 settembre contro la Juventus a Torino non avrà Odilon Kossounou. Il difensore nazionale ivoriano, classe 2001, nella sessione mattutina a Zingonia ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali. Probabile il ricorso a Thomas Kristensen al centro della difesa a quattro accanto a Giorgio Scalvini.
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