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Sport / Bergamo Città Sabato 19 Settembre 2026

Atalanta, Kossounou salta la Juventus per un risentimento muscolare

L’INFORTUNIO. Infortunio nell’allenamento mattutino di sabato 19 settembre a Zingonia per il difensore nerazzurro.

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Atalanta, Kossounou salta la Juventus per un risentimento muscolare
Odilon Kossounou durante il match tra Atalanta e Cagliari

L’Atalanta domenica 19 settembre contro la Juventus a Torino non avrà Odilon Kossounou. Il difensore nazionale ivoriano, classe 2001, nella sessione mattutina a Zingonia ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali. Probabile il ricorso a Thomas Kristensen al centro della difesa a quattro accanto a Giorgio Scalvini.

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