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Sport / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, sicurezza rafforzata a Bergamo: attesi mille tifosi israeliani

IL MATCH. Vertice in Questura e Comitato in Prefettura per la sfida di Conference League del 20 agosto. Tifosi ospiti al Campo Utili, controlli rafforzati e filtraggio delle bandiere all’ingresso dello stadio.

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Redazione Web
Redazione Web
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Atalanta-Hapoel Tel Aviv, sicurezza rafforzata a Bergamo: attesi mille tifosi israeliani
Lo stadio di Bergamo

Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, gara d’andata dei playoff di Conference League in programma giovedì 20 agosto alle 20.30 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida apre il doppio confronto che vale l’accesso alla fase principale della competizione e rappresenta il primo impegno ufficiale europeo della stagione 2026/27 per i nerazzurri.

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Sul fronte dell’ordine pubblico, l’attenzione è alta soprattutto per l’arrivo della tifoseria israeliana. Sono attesi circa un migliaio, e secondo alcune stime oltre mille, sostenitori dell’Hapoel Tel Aviv. Dopo il tavolo tecnico che si è svolto martedì 18 agosto in Questura, nella mattinata di mercoledì 19 agosto il piano viene ulteriormente esaminato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

Niente bandiere e ritrovo al Campo Utili

Il dispositivo previsto ricalcherà quello già utilizzato a Bergamo per le partite internazionali considerate più delicate, con un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e una particolare attenzione agli spostamenti e alla separazione dei flussi delle tifoserie. Secondo quanto emerso dai tavoli tecnici, non si andrà verso una vera e propria «blindatura» della zona dello stadio, ma verso un sistema di prevenzione e controllo paragonabile a quello adottato in occasione dei principali appuntamenti europei ospitati a Bergamo.

Una delle novità riguarda il punto di raccolta dei tifosi ospiti. Non sarà utilizzato piazzale Alpini, area tradizionalmente impiegata in altre occasioni e attualmente occupata dagli eventi estivi. La soluzione individuata è quella del Campo Utili, nelle vicinanze dello stadio, da dove potrà essere gestito l’afflusso verso il settore ospiti (a partire dalle 18).

Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli ai tornelli. È previsto un filtraggio sulle bandiere e sul materiale introdotto all’interno della New Balance Arena: tra le indicazioni emerse alla vigilia c’è lo stop all’ingresso delle bandiere palestinesi, misura legata alle valutazioni di ordine pubblico e alla volontà di evitare possibili tensioni sugli spalti.

Un presidio contro la partita Atalanta-Hapoel Tel Aviv è stato convocato per le 18 di giovedì in via Alberto Pitentino 11, a due ore e mezza dal fischio d’inizio alla New Balance Arena. A promuoverlo è la Rete per la Palestina Bergamo, che invita a «scendere in piazza» con lo slogan «Show Hapoel the red card — Fuori il sionismo dallo sport». Alla mobilitazione ha annunciato la propria adesione anche Usb Bergamo.

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