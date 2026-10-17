Atalanta, infortunio per Raspadori: lesione muscolare alla coscia destra
L’INFORTUNIO. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta dovrà fare a meno di Giacomo Raspadori per circa due settimane. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante nerazzurro hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Raspadori ha già iniziato il percorso riabilitativo.
L’attaccante si è infortunato calciando il rigore del temporaneo 2-0 nel 3-1 al Pafos in Conference League giovedì sera, dopo 18 minuti. Si tratta dello stesso problema già accusato in Turchia-Italia di Nations League il 28 settembre scorso a Bursa.
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